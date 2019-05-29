Слуцкий подвел итоги сезона для «Витесса» - Советский спорт
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29 мая 2019 08:50ФутболСметанникова Дарья

Слуцкий подвел итоги сезона для «Витесса»

Футболисты «Витесса» потерпели поражение от «Утрехта» (0:2) во втором матче за право провести следующий сезон в Лиге Европы.

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий подвел итог сезона для голландского клуба.

«Это был очень длинный сезон для «Витесса». У нас много травмированных футболистов, у других игроков накопилась усталость. В матче с «Утрехтом нам пришлось выпускать на поле тех, кто мало тренировался после травм. Трудно обыгрывать соперника, когда команде не хватает свежести», - приводит слова Слуцкого FOX Sports.

Первая игра с «Утрехтом» завершилась вничью. Таким образом, «Витесс» проиграл «Утрехту» путевку в Лиге Европы.

Отметим, что «Утрехт» тренирует бывший наставник «Зенита» и сборной России Дик Адвокат.

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