Слуцкий подвел итоги сезона для «Витесса»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий подвел итог сезона для голландского клуба.
«Это был очень длинный сезон для «Витесса». У нас много травмированных футболистов, у других игроков накопилась усталость. В матче с «Утрехтом нам пришлось выпускать на поле тех, кто мало тренировался после травм. Трудно обыгрывать соперника, когда команде не хватает свежести», - приводит слова Слуцкого FOX Sports.
Первая игра с «Утрехтом» завершилась вничью. Таким образом, «Витесс» проиграл «Утрехту» путевку в Лиге Европы.
Отметим, что «Утрехт» тренирует бывший наставник «Зенита» и сборной России Дик Адвокат.
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