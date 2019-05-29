Погба ради перехода в «Реал» согласен на понижение зарплаты

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба станет игроком «Реала».
Как сообщает The Sun, первым делом «Реал» приобретет полузащитник «Челси» Эдена Азара, а затем мадридский клуб купит Погба, который ради перехода в «Королевский клуб» согласился на понижение зарплаты.
Погба получает в «Манчестер Юнайтед» 13 млн евро в года. В «Реале» его зарплата составит – 10 млн евро.
В нынешнем сезоне 26-летний француз провел 47 матчей за «Манчестер Юнайтед», в которых забил 16 мячей и отдал 11 голевых передач.
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