Сегодня в Баку состоится финал Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом»

Сегодня, 29 мая, состоится матч «Челси» - «Арсенал» в рамках финала Лиги Европы. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.
Матч состоится на «Олимпийском стадионе» в городе Баку (Азербайджан). Отметим, что впервые, начиная с этого сезона, финал Лиги Европы проходит на той же неделе, что и финал Лиги чемпионов (1 июня).
Победитель матча «Челси» - «Арсенал» сыграет против победителя Лиги чемпионов в матче за Суперкубок УЕФА, а также получит прямую путевку в групповой этап ЛЧ на следующий сезон.
«Челси» сыграет в синей форме, а «Арсенал» - в красно-белой. Финальный матч обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки. Ассистентами будут Филиппо Мели и Лоренцо Манганелли. Четвертый судья – Даниэле Орсато.
Добавим, что в 2013 году «Челси» становился победителем Лиги Европы, «Арсенал» доходил до финала Кубка УЕФА в 2000 году.
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