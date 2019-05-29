Сегодня в Баку состоится финал Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом» - Советский спорт
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29 мая 2019 09:36ФутболСметанникова Дарья

Сегодня в Баку состоится финал Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом»

В финале сыграют два английских клуба

Сегодня, 29 мая, состоится матч «Челси» - «Арсенал» в рамках финала Лиги Европы. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

Матч состоится на «Олимпийском стадионе» в городе Баку (Азербайджан). Отметим, что впервые, начиная с этого сезона, финал Лиги Европы проходит на той же неделе, что и финал Лиги чемпионов (1 июня).

Победитель матча «Челси» - «Арсенал» сыграет против победителя Лиги чемпионов в матче за Суперкубок УЕФА, а также получит прямую путевку в групповой этап ЛЧ на следующий сезон.

«Челси» сыграет в синей форме, а «Арсенал» - в красно-белой. Финальный матч обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки. Ассистентами будут Филиппо Мели и Лоренцо Манганелли. Четвертый судья – Даниэле Орсато.

Добавим, что в 2013 году «Челси» становился победителем Лиги Европы, «Арсенал» доходил до финала Кубка УЕФА в 2000 году.

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