«Арсенал» в день финала Лиги Европы поздравил Аршавина с днем рождения

«Арсенал» в своем твиттере поздравил бывшего полузащитника сборной России Андрея Аршавина с 38-летием.

«С днем рождения, Андрей Аршавин! Будем надеяться, что мы отпразднуем эту дату чуть позже все вместе», - говорится в сообщении.

Happy birthday, Andrey Arshavin! 🇷🇺



Let's hope we can all be celebrating together later today... 🤞 pic.twitter.com/OVk8sjrlDM