«Арсенал» в день финала Лиги Европы поздравил Аршавина с днем рождения

«Арсенал» в своем твиттере поздравил бывшего полузащитника сборной России Андрея Аршавина с 38-летием.
«С днем рождения, Андрей Аршавин! Будем надеяться, что мы отпразднуем эту дату чуть позже все вместе», - говорится в сообщении.
На счету Аршавина 145 матчей за «Арсенал», в которых он забил 31 мяч и сделал 46 голевых передач.
Сегодня, 29 мая, «Арсенал» сыграет в финале Лиги Европы против «Челси». Матч состоится в Баку на стадионе «Олимпийский» в 22:00 по московскому времени.
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