«Арсенал» в день финала Лиги Европы поздравил Аршавина с днем рождения Российский полузащитник выступал в лондонском клубе на протяжении четырех лет.

«Арсенал» в своем твиттере поздравил бывшего полузащитника сборной России Андрея Аршавина с 38-летием.

«С днем рождения, Андрей Аршавин! Будем надеяться, что мы отпразднуем эту дату чуть позже все вместе», - говорится в сообщении.

Happy birthday, Andrey Arshavin! 🇷🇺



Let's hope we can all be celebrating together later today... 🤞 pic.twitter.com/OVk8sjrlDM — Arsenal FC (@Arsenal) 29 мая 2019 г.

На счету Аршавина 145 матчей за «Арсенал», в которых он забил 31 мяч и сделал 46 голевых передач.

Сегодня, 29 мая, «Арсенал» сыграет в финале Лиги Европы против «Челси». Матч состоится в Баку на стадионе «Олимпийский» в 22:00 по московскому времени.