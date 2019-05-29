Равиль Сабитов: В финале Лиги Европы поставил бы на «Челси»

Российский специалист Равиль Сабитов поделился ожиданиями от финала Лиги Европы.
«В финале Лиги Европы встретятся два неудачника АПЛ. «Арсенал» и «Челси» ставили перед сезоном максимальные задачи, но по каким-то причинам не смогли их достичь. Фаворита определить трудно, выстрелить может любая команда. Я бы поставил на «Челси». Думаю, что ему принесет победу так называемый саррибол – быстрый контроль мяча в одно касание и интенсивный высокий прессинг», - цитирует Сабитова «Евро-футбол».
Добавим, что в 2013 году «Челси» становился победителем Лиги Европы, «Арсенал» доходил до финала Кубка УЕФА в 2000 году.
Начало встречи «Челси» - «Арсенал» в 22:00 по московскому времени.
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