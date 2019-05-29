Букмекеры считают «Челси» фаворитом финала Лиги Европы

По мнению букмекеров, фаворитом этого матча является «Челси». Коэффициент на его победу в основное время равен 2.30.
На победу «Арсенала» в основное время ставят 3.30. Ничья в основное время оценивается в коэффициент 3.40.
Добавим, что в 2013 году «Челси» становился победителем Лиги Европы, «Арсенал» доходил до финала Кубка УЕФА в 2000 году.
Начало встречи «Челси» - «Арсенал» в 22:00 по московскому времени.
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