Букмекеры считают «Челси» фаворитом финала Лиги Европы Сегодня, 29 мая, в Баку состоится финал Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом».

По мнению букмекеров, фаворитом этого матча является «Челси». Коэффициент на его победу в основное время равен 2.30.

На победу «Арсенала» в основное время ставят 3.30. Ничья в основное время оценивается в коэффициент 3.40.

Добавим, что в 2013 году «Челси» становился победителем Лиги Европы, «Арсенал» доходил до финала Кубка УЕФА в 2000 году.

Начало встречи «Челси» - «Арсенал» в 22:00 по московскому времени.