Система VAR будет использоваться в стыковых матчах - Советский спорт
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29 мая 2019 11:19ФутболЛипкин Антон

Система VAR будет использоваться в стыковых матчах

Ранее видеоповторы применялись в России только в матчах Кубка страны.

Стыковые матчи между клубами премьер-лиги и ФНЛ будут проведены с использованием системы VAR (видеопомощи арбитрам), сообщает ТАСС.

«Решение принято, все четыре матча пройдут с использованием VAR», – сказал руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин.

Напомним, ранее видеоповторы в российских турнирах использовались только в матчах Кубка России, начиная с полуфинала.

В стыковых матчах за право выступить в премьер-лиге в следующем сезоне сыграют: «Крылья Советов» и «Нижний Новгород», а также «Уфа» и «Томь».

Первые матчи пройдут 30 мая в Нижнем Новгороде и Уфе, ответные – 2 июня в Самаре и Томске.

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