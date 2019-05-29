Система VAR будет использоваться в стыковых матчах

Стыковые матчи между клубами премьер-лиги и ФНЛ будут проведены с использованием системы VAR (видеопомощи арбитрам), сообщает ТАСС.
«Решение принято, все четыре матча пройдут с использованием VAR», – сказал руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин.
Напомним, ранее видеоповторы в российских турнирах использовались только в матчах Кубка России, начиная с полуфинала.
В стыковых матчах за право выступить в премьер-лиге в следующем сезоне сыграют: «Крылья Советов» и «Нижний Новгород», а также «Уфа» и «Томь».
Первые матчи пройдут 30 мая в Нижнем Новгороде и Уфе, ответные – 2 июня в Самаре и Томске.
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