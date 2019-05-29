Болельщики «Бешикташа» написали на машине девушки Кариуса «Неудачник» (фото)

Болельщики турецкого клуба продолжают травлю голкипера Лориса Кариуса, который допускал по ходу чемпионата Турции ошибки.
Фанаты на машине девушки Кариуса Софии Томаллы написали слово «Неудачник».
Напомним, что после грубых ошибок Кариус был отдан «Ливерпулем» в аренду. В этом сезоне 25-летний немец провел 30 матчей в чемпионате Турции, в которых пропустил 39 мячей.
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