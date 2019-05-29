Болельщики «Бешикташа» написали на машине девушки Кариуса «Неудачник» (фото) - Советский спорт
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29 мая 2019 11:21ФутболСметанникова Дарья

Болельщики «Бешикташа» написали на машине девушки Кариуса «Неудачник» (фото)

Немецкий вратарь выступает за «Бешикташ» на правах аренды из «Ливерпуля».

Болельщики турецкого клуба продолжают травлю голкипера Лориса Кариуса, который допускал по ходу чемпионата Турции ошибки.

Фанаты на машине девушки Кариуса Софии Томаллы написали слово «Неудачник».

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Na klasse....

Публикация от S O P H I A T H O M A L L A (@sophiathomalla)

Напомним, что после грубых ошибок Кариус был отдан «Ливерпулем» в аренду. В этом сезоне 25-летний немец провел 30 матчей в чемпионате Турции, в которых пропустил 39 мячей.

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