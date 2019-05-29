«Реал» презентует Азара 3 июня

Стала известна дата презентации «Реалом» Азара. Она состоится 3 июня. Об этом сообщает AS.
Ранее сообщалось, что «Челси» договорился с «Реалом» о сумме трансфера полузащитника Эдена Азара. Лондонский клуб готов расстаться с футболистом за 115 млн фунтов (130 млн евро).
Кроме того, известно, что «Реал» предложил Азару контракт на четыре года с зарплатой 400 тысяч фунтов в неделю. Сам 28-летний полузащитник установил сроки оформления своего перехода в мадридский клуб – до 4 июня.
В нынешнем сезоне Эден Азар провел 51 матч за «Челси», в которых забил 19 мячей и отдал 16 голевых передач.
Сегодня, 29 мая, в Баку состоится финал Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом». Начало встречи в 22:00 по московскому времени.
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