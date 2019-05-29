Андре Виллаш-Боаш: Цель «Марселя» – закончить сезон в первой тройке - Советский спорт
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29 мая 2019 13:30ФутболСпирин Дмитрий

Андре Виллаш-Боаш: Цель «Марселя» – закончить сезон в первой тройке

Новый главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш расссказао о задачах команды в следующем сезоне.

«Наша цель ясна: закончить чемпионат в первой тройке. Сезон будет длинным, недели без еврокубков будут идти долго, но это даст нам время на подготовку к матчам. У меня хорошее мнение об игроках. У команды есть недостатки, раз она не добилась своих целей, но она все равно хороша», – цитирует тренера France Football.

Напомним, бывший наставник «Зенита» сменил на посту главного тренера «Марселя» Руди Гарсию.

В нынешнем сезоне команда заняла 5-е место в национальном первенстве и не смогла пробиться в еврокубки.

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