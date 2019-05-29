Адвокат Глушаковой: В отличие от Дениса «Спартак» вел себя добросовестно Глушаков хочет получить деньги за расторжение контракта наличными, чтобы не платить алименты.

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Дарьи Глушаковой, прокомментировал информацию о том, что бывший муж ее подзащитной – Денис Глушаков – рассчитывает получить от «Спартака» 1,5 миллиона евро наличными, чтобы не платить алименты.

«Я надеюсь, «Спартак» не пойдет на эти уловки и ухищрения, потому что до этого момента клуб вел себя достойно, – приводит Sport24.ru слова Жорина. – В ходе судебного процесса по взысканию алиментов, мы в судебном порядке запрашивали контракт, и у нас этот контракт есть, где предусмотрены все обстоятельства выплат, условий. Если, конечно, такое произойдет, в чем я сильно сомневаюсь… «Спартак» за весь судебный процесс ни разу не дал усомниться в своей добросовестности, в отличие от Дениса Глушакова».

Напомним, контракт Глушакова со «Спартаком» действует до конца сезона-2019/2020. Однако ранее сообщалось, что клуб может досрочно расторгнуть соглашение, выплатив в качестве компенсации половину зарплаты за следующий сезон.