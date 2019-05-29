Рамиль Шейдаев: Турецкие фанаты – психи в хорошем смысле слова Нападающий Рамиль Шейдаев рассказал об атмосфере на футбольных стадионах в Турции.

«В Турции поразили болельщики. Почти на каждый матч полный стадион. В России команды второй восьмерки часто не особенно популярны. Условно на «Рубин» — «Анжи» сколько народу было? В Турции такое бывает только если клубам закрывает трибуны федерация.

Там фанаты – психи в хорошем смысле этого слова. Мы как-то выиграли 2:1 в гостях у «Галатасарая». Просто сумасшествие творилось: нас закидывали бутылками, что только не летело. Матчи по накалу очень крутые. Ну и народ болеть там умеет — стадион вообще не замолкает», - цитирует Шейдаева Sport24.ru.



Рамиль Шейдаев в чемпионате Турции защищал цвета «Трабзонспора».

После возвращения из азербайджанского «Карабаха» в 2018 году Шейдаев подписал контракт с самарскими «Крыльями Советов». В прошедшем чемпионате России 22-летний нападающий забил четыре мяча.