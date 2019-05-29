Хеккинг стал главным тренером «Гамбурга» - Советский спорт
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29 мая 2019 15:30ФутболСпирин Дмитрий

Хеккинг стал главным тренером «Гамбурга»

54-летний тренер Дитер Хеккинг возглавил «Гамбург».

Последним клубом Хеккинга была «Боруссия» из Менхенгладбаха, с которой он занял 5-е место в прошедшем сезоне. Ранее Дитер Хеккинг тренировал «Алеманию», «Ганновер», «Нюрнберг» и «Вольфсбург».

«Гамбург» после вылета из бундеслиги год назад занял четвертое место по итогам сезона во второй бундеслиге и не смог вернуться в элитный дивизион.

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