Хеккинг стал главным тренером «Гамбурга» 54-летний тренер Дитер Хеккинг возглавил «Гамбург».

Последним клубом Хеккинга была «Боруссия» из Менхенгладбаха, с которой он занял 5-е место в прошедшем сезоне. Ранее Дитер Хеккинг тренировал «Алеманию», «Ганновер», «Нюрнберг» и «Вольфсбург».

«Гамбург» после вылета из бундеслиги год назад занял четвертое место по итогам сезона во второй бундеслиге и не смог вернуться в элитный дивизион.