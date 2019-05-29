Блаттер подаст суд на Инфантино Бывший президент ФИФА недоволен тем, что организация публикует информацию о нем.

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер сообщил о том, что подаст в суд на нынешнего руководителя организации Джанни Инфантино.

«В среду днем у нас будет большая встреча с моими юристами, – приводит AFP слова Блаттера. – Они представят жалобу, которую подадут в суд до конца месяца.

ФИФА нанесла мне моральный урон, опубликовав цифры, которые не соответствуют действительности. Речь идет о бонусе за чемпионат мира 2014 года, который я никогда не получал.

Я хочу через суд установить ошибочность этой информации. Хочу, чтобы люди поняли, что это нанесло вред моей семье. Это дело чести».

Отметим, что Блаттер распространил информацию о возможном иске к Инфантино за неделю до конгресса ФИФА в Париже, на котором состоятся выборы президента. Инфантино является единственным кандидатом и будет переизбран на второй срок.