Блаттер подаст суд на Инфантино

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер сообщил о том, что подаст в суд на нынешнего руководителя организации Джанни Инфантино.
«В среду днем у нас будет большая встреча с моими юристами, – приводит AFP слова Блаттера. – Они представят жалобу, которую подадут в суд до конца месяца.
ФИФА нанесла мне моральный урон, опубликовав цифры, которые не соответствуют действительности. Речь идет о бонусе за чемпионат мира 2014 года, который я никогда не получал.
Я хочу через суд установить ошибочность этой информации. Хочу, чтобы люди поняли, что это нанесло вред моей семье. Это дело чести».
Отметим, что Блаттер распространил информацию о возможном иске к Инфантино за неделю до конгресса ФИФА в Париже, на котором состоятся выборы президента. Инфантино является единственным кандидатом и будет переизбран на второй срок.
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