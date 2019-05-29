Маслов покинул «Ростов» - Советский спорт
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29 мая 2019 16:01ФутболСпирин Дмитрий

Маслов покинул «Ростов»

Старший тренер молодежной команды «Ростова» Александр Маслов покидает клуб.

«Я благодарю «Ростов» за полученный бесценный опыт. Клуб навсегда останется в моем сердце. Хочу поблагодарить руководство клуба за доверие, а всех болельщиков – за потрясающую поддержку на матчах основной и молодежной команд. От всей души желаю «Ростову» удачи и побед», — цитирует Маслова официальный сайт клуба.

Александр Маслов является рекордсменом «Ростова» в чемпионатах России как по количеству забитых мячей за всю историю клуба (97), так и рекордсменом по количеству мячей забитых за один сезон (23).

С 2004 года Маслов тренировал в разное время главную и молодежную команды ростовчан.

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