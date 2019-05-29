Капитан «Порту» близок к переходу в «Атлетико» - Советский спорт
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29 мая 2019 16:20ФутболСпирин Дмитрий

Капитан «Порту» близок к переходу в «Атлетико»

Капитан «Порту» Эктор Эррера готов продолжить карьеру в чемпионате Испании.

29-летний мексиканский футболист уже прибыл в Мадрид, где он должен подписать контракт с «Атлетико», сооющает Mundo Deportivo.

Соглашение Эрреры с командой Диего Симеоне будет рассчитано на 5 лет.

Ранее «Атлетико» уже приобрел одного игрока «Порту»: им стал защитник Фелипе Монтейро, который призван заменить в составе команды Диего Година.

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