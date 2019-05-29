Аньелли встретился с Сарри в Баку, поселившись в одном отеле с «Челси» - Советский спорт
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29 мая 2019 16:23ФутболЛипкин Антон

Аньелли встретился с Сарри в Баку, поселившись в одном отеле с «Челси»

В среду в Баку «Челси» сыграет с «Арсеналом» в финале Лиги Европы.

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли прилетел в Баку на исполком УЕФА и поселился в одном отеле с «Челси», что позволило ему встретиться с главным тренером «синих» Маурицио Сарри, сообщает Tuttosport.

Итальянский специалист может покинуть Лондон по окончании сезона и называется одним из кандидатов на пост главного тренера «Ювентуса».

Отметим, что Аньелли, который возглавляет Ассоциацию европейских клубов, не останется на финал Лиги Европы и улетит из Баку до матча «Челси» – «Арсенал».

Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» согласовал с Сарри трехлетний контракт.

Матч «Челси» – «Арсенал» пройдет 29 мая на стадионе «Олимпийский». Начало – 22:00 (мск).

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