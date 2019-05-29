Аньелли встретился с Сарри в Баку, поселившись в одном отеле с «Челси»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли прилетел в Баку на исполком УЕФА и поселился в одном отеле с «Челси», что позволило ему встретиться с главным тренером «синих» Маурицио Сарри, сообщает Tuttosport.
Итальянский специалист может покинуть Лондон по окончании сезона и называется одним из кандидатов на пост главного тренера «Ювентуса».
Отметим, что Аньелли, который возглавляет Ассоциацию европейских клубов, не останется на финал Лиги Европы и улетит из Баку до матча «Челси» – «Арсенал».
Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» согласовал с Сарри трехлетний контракт.
Матч «Челси» – «Арсенал» пройдет 29 мая на стадионе «Олимпийский». Начало – 22:00 (мск).
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