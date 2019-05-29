Компания InStat включила Дзюбу в символическую сборную Лиги Европы

Форвард «Зенита» Артем Дзюба вошел в символическую сборную нынешнего розыгрыша Лиги Европы по версии компании InStat.
30-летний нападающий провел в турнире девять матчей, забил пять голов и сделал пять результативных передач.
Символическая сборная Лиги Европы:
вратарь: Кевин Трапп («Айнтрахт»);
защитники: Мартин Хинтереггер («Айнтрахт»), Рафаэл Толои («Аталанта»), Муктар Диакаби («Валенсия»), Шкодран Мустафи («Арсенал»);
полузащитники: Рубен Лофтус-Чик («Челси»), Даниэль Парехо («Валенсия»), Энсли Мэйтленд-Найлз («Арсенал»);
форварды: Эден Азар («Челси»), Артем Дзюба («Зенит»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»).
Напомним, в среду в Баку на стадионе «Олимпийский» пройдет финал Лиги Европы, в котором сыграют «Арсенал» и «Челси». Начало матча – 22:00 (мск).
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