Компания InStat включила Дзюбу в символическую сборную Лиги Европы - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1ПМЭФ-2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 мая 2019 17:06ФутболЛипкин Антон

Компания InStat включила Дзюбу в символическую сборную Лиги Европы

В команде три игрока «Арсенала», и два – «Челси».

Форвард «Зенита» Артем Дзюба вошел в символическую сборную нынешнего розыгрыша Лиги Европы по версии компании InStat.

30-летний нападающий провел в турнире девять матчей, забил пять голов и сделал пять результативных передач.

Символическая сборная Лиги Европы:
вратарь: Кевин Трапп («Айнтрахт»);
защитники: Мартин Хинтереггер («Айнтрахт»), Рафаэл Толои («Аталанта»), Муктар Диакаби («Валенсия»), Шкодран Мустафи («Арсенал»);
полузащитники: Рубен Лофтус-Чик («Челси»), Даниэль Парехо («Валенсия»), Энсли Мэйтленд-Найлз («Арсенал»);
форварды: Эден Азар («Челси»), Артем Дзюба («Зенит»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»).

Напомним, в среду в Баку на стадионе «Олимпийский» пройдет финал Лиги Европы, в котором сыграют «Арсенал» и «Челси». Начало матча – 22:00 (мск).

13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
19/05 13:00ММА
Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «Извини, не подумал»Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту».
29/05 14:00Хоккей
Гусев и Гавриков попробуют покорить Америку. Кто сменил КХЛ на НХЛВ межсезонье 14 российских игроков КХЛ переехали за океан. «Советский спорт» рассказывает, что ждет этих хоккеистов в НХЛ.
24/05 13:00ММА
5:0 и чумовой нокаут! Россияне триумфально стартовали во втором сезоне PFL (видео)В ночь на пятницу в Юниондэйле (США) прошел второй этап регулярного сезона чемпионата PFL – американской лиги смешанных единоборств, которая заметно отличается от других промоушенов.
29/05 09:00Футбол
Семак – «отлично», Аленичев – «кол»! Оценки работы тренеров РПЛ по итогам сезонаПродолжаем подводить итоги прошедшего чемпионата России. На очереди тренеры, которые в очередной раз доказали, что их вклад в командные результаты – далеко не 10%.
28/05 16:00Футбол
Александр Дюков: «Чайку» и «Черноморец» ждут санкции за договорной матчГлава Российского футбольного союза подвел итоги очередной конференции.
28/05 21:30Теннис
Парад первых ракеток. Хачанов и Касаткина уверенно пробились во второй кругОбе первые ракетки России – у мужчин и у женщин – с победы стартовали на «Ролан Гарросе».
13/05 16:28Бокс
Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.
28/05 13:30ММА
Как в UFC попытались (и не смогли) выжить без шоу, крови, оскорбленийПравда ли, что спорт на взаимоуважении приносил лишь убытки?
28/05 07:30Хоккей
Тарасенко начал с поражения. Первый матч финала Кубка Стэнли получился очень крутымТарасенко начал с поражения. Первый матч финала Кубка Стэнли получился очень крутым.
27/05 11:00Теннис
Российская дебютантка вынесла экс-первую ракетку мира!Сенсация первого дня: россиянка Потапова одержала верх над трехкратной чемпионкой «Больших шлемов» Кербер.
28/05 21:00Теннис
Карен Хачанов: В казино проверял, смогу ли вовремя остановитьсяВсего полтора часа потребовалось Карену Хачанову, чтобы сделать первый шаг к серебряному кубку чемпиона «Ролан Гарроса».
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
29/05 08:00Футбол
Армен Гюльбудагянц: Если бы Мхитарян победил в Баку, поднял бы армянский флагГлавный тренер сборной Армении прокомментировал решение одного из лидеров «Арсенала» Генриха Мхитаряна не приезжать в Баку на финал Лиги Европы.
23/05 22:45Теннис
Кто покорит Париж? Итоги жеребьевки «Ролан Гаррос»В четверг в столице Франции прошла жеребьевка второго в сезоне турнира «Большого шлема». «Советский спорт» изучил ее результаты и спрогнозировал, какие результаты могут показать в Париже российские теннисисты.
27/05 18:45Хоккей
Экспертиза «Советского спорта». Василевскому – красный дипломОценки игрокам российской сборной на прошедшем в Словакии чемпионате мира.
29/05 11:00Футбол
Победа «Челси» в Баку выгодна «Краснодару» и Кудряшову1 июня определится окончательный состав участников Лиги чемпионов и Лиги Европы следующего сезона. Для России в ближайшие три дня решится многое. Объясняем весь расклад.
28/05 20:00Хоккей
«Слован» ушел из КХЛ. Итоги собрания руководителей клубов лигиПеред вечером закрытия 12-го сезона КХЛ ее президент Дмитрий Чернышенко ответил на вопросы журналистов.
20/05 18:30ММА
Шлеменко рвется в UFC. Он готов всех побить и привезти пояс в РоссиюРоссийский боец вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC и обратился к Дане Уайту. Что будет дальше?
27/05 19:45Теннис
«Муж бьет по слабым местам». Интервью с российской победительницей ВозняцкиЦентральный корт «Ролан Гарроса» превратился в Триумфальную арку для российских теннисисток. Вчера Потапова победила Кербер, а сегодня Кудерметова обыграла на нем Каролину Возняцки.
29/05 16:45Хоккей
Забудьте об НХЛ! Без игроков КХЛ не было бы сборной РоссииНа чемпионате мира 2019 года Континентальную хоккейную лигу представляли 12 игроков. Именно они создали костяк сборной России в Словакии.
29/05 15:00Футбол
Кононова в межсезонье не меняют. Федун опять проигнорировал мнение фанатовСовет директоров «Спартака» решился на кардинальные перемены только в административном блоке. Строительство новой команды доверено Кононову.
27/05 22:00Теннис
Такие разные подружки-«инвалиды». Как прошел второй день на «Ролан Гаррос»Во второй день турнира сразу две россиянки сыграли с экс-первыми ракетками планеты. Но если Вероника Кудерметова сумела справиться с Каролиной Возняцки, то Виталия Дьяченко с Сереной Уильямс – нет.
28/05 23:00Хоккей
Владимир Юрзинов-младший: У финнов был не автобус, а комбайн!Заслуженный тренер России, семь лет проработавший в Финляндии и выигрывавший серебряные медали местной лиги, поделился мнением об удивительном успехе сборной Суоми на ЧМ-2019.
Новости
17:40 Футбол Ольга Голодец о Евро-2020: Для нас эта история внутри Европы очень важна
17:34 Хоккей Крэйг Беруби: Тарасенко вдохновляет «Сент-Луис»
17:33 Футбол Адвокат: Сомневаюсь, что «Спартак» пойдет на уступки Глушакову 
17:27 Футбол Дмитрий Булыкин: В следующем сезоне «Витесс» сможет побороться за четвертое место
17:21 Футбол «Аталанта» объявила о том, что Гасперини останется в клубе
17:14 Футбол Адриан и Кэрролл покинули «Вест Хэм»
17:06 Футбол Компания InStat включила Дзюбу в символическую сборную Лиги Европы
16:52 Волейбол Женская сборная России по волейболу проиграла Японии в Лиге наций
16:31 Бокс Тищенко сразится за интерконтинентальный пояс WBO
16:23 Футбол Аньелли встретился с Сарри в Баку, поселившись в одном отеле с «Челси»
16:20 Футбол Капитан «Порту» близок к переходу в «Атлетико»
16:12 Теннис Надаль победил Мадена и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
16:10 Футбол Гендиректор «Ростова» ушел из клуба
16:01 Футбол Маслов покинул «Ростов»
16:01 Футбол Денисов официально завершил карьеру
15:53 Футбол Блаттер подаст суд на Инфантино
15:35 Футбол Корян может остаться в «Химках», подписав полноценный контракт с клубом
15:30 Футбол Хеккинг стал главным тренером «Гамбурга»
15:22 Хоккей Гарпенлев возглавил сборную Швеции
15:14 Хоккей Александр Медведев: Уверен, место «Слована» скоро будет занято новым клубом
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика