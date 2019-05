Компания InStat включила Дзюбу в символическую сборную Лиги Европы

Форвард «Зенита» Артем Дзюба вошел в символическую сборную нынешнего розыгрыша Лиги Европы по версии компании InStat.

30-летний нападающий провел в турнире девять матчей, забил пять голов и сделал пять результативных передач.

Символическая сборная Лиги Европы:

вратарь: Кевин Трапп («Айнтрахт»);

защитники: Мартин Хинтереггер («Айнтрахт»), Рафаэл Толои («Аталанта»), Муктар Диакаби («Валенсия»), Шкодран Мустафи («Арсенал»);

полузащитники: Рубен Лофтус-Чик («Челси»), Даниэль Парехо («Валенсия»), Энсли Мэйтленд-Найлз («Арсенал»);

форварды: Эден Азар («Челси»), Артем Дзюба («Зенит»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»).

