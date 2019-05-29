Компания InStat включила Дзюбу в символическую сборную Лиги Европы

Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэль Лучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.

Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.

Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «Извини, не подумал» Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту».

Гусев и Гавриков попробуют покорить Америку. Кто сменил КХЛ на НХЛ В межсезонье 14 российских игроков КХЛ переехали за океан. «Советский спорт» рассказывает, что ждет этих хоккеистов в НХЛ.

5:0 и чумовой нокаут! Россияне триумфально стартовали во втором сезоне PFL (видео) В ночь на пятницу в Юниондэйле (США) прошел второй этап регулярного сезона чемпионата PFL – американской лиги смешанных единоборств, которая заметно отличается от других промоушенов.

Семак – «отлично», Аленичев – «кол»! Оценки работы тренеров РПЛ по итогам сезона Продолжаем подводить итоги прошедшего чемпионата России. На очереди тренеры, которые в очередной раз доказали, что их вклад в командные результаты – далеко не 10%.

Александр Дюков: «Чайку» и «Черноморец» ждут санкции за договорной матч Глава Российского футбольного союза подвел итоги очередной конференции.

Парад первых ракеток. Хачанов и Касаткина уверенно пробились во второй круг Обе первые ракетки России – у мужчин и у женщин – с победы стартовали на «Ролан Гарросе».

Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с Ковалевым Чемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.

Как в UFC попытались (и не смогли) выжить без шоу, крови, оскорблений Правда ли, что спорт на взаимоуважении приносил лишь убытки?

Тарасенко начал с поражения. Первый матч финала Кубка Стэнли получился очень крутым Тарасенко начал с поражения. Первый матч финала Кубка Стэнли получился очень крутым.

Российская дебютантка вынесла экс-первую ракетку мира! Сенсация первого дня: россиянка Потапова одержала верх над трехкратной чемпионкой «Больших шлемов» Кербер.