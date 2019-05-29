Дмитрий Булыкин: В следующем сезоне «Витесс» сможет побороться за четвертое место «Витесс» со Слуцким не пробился в Лигу Европы.

Бывший форвард «Ден Хага» и «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о выступлении «Витесса» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого в нынешнем сезоне.

«Теперь Слуцкий знает достаточно о голландском футболе и, думаю, в следующем сезоне может сыграть достаточно хорошо, – приводит ТАСС слова Булыкина. – За четвертое место идет борьба, с местным топ-клубами тяжело бороться за первую тройку, а вот за четвертую строчку все постоянно бьются».

Напомним, накануне «Витесс» проиграл «Утрехту» (0:2) в ответном матче плей-офф за право сыграть в Лиге Европы.

Слуцкий возглавил «Витесс» в июне прошлого года и занял с ним пятое место в чемпионате Голландии.