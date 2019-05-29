Андрей Канчельскис: Если Мхитарян так испугался, то пусть купит себе памперсы Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал отсутствие Генриха Мхитаряна в заявке «Арсенала» на финал Лиги Европы против «Челси».

- Я этого не понимаю. Ты кого боишься? Какие политические отношения? Ты играешь в футбол - поезжай и играй. Что за бред!

Смешно просто. Клоунада какая-то! Футбол футболом, а политика политикой. Езжай и играй, покажи, что никого не боишься. Что вообще тебе там сделают? Как бы не складывались отношения между Азербайджаном и Арменией, ты должен ехать и играть. В конце концов, тебя никто пальцем здесь не тронет! Ну, может, свистели бы, кричали... На Марадону тоже свистели за то, что он забил гол рукой в ворота сборной Англии. Марадона ведь живой! Если же Мхитарян так испугался, то пусть купит себе памперсы, - цитирует Канчельскиса Rusfootball.info.

Напомним, что армянский полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян, посоветовавшись со своей семьей, решил не лететь в Азербайджан. Между странами существует давний конфликт из-за вопроса о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

Финальный матч Лиги Европы между английскими «Челси» и «Арсеналом» пройдет в Баку. Встреча состоится 29 мая в 22:00 по московскому времени.