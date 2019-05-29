Абрамович прибыл в Баку на финал Лиги Европы (фото) - Советский спорт
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29 мая 2019 18:09ФутболГичунцев Артур

Абрамович прибыл в Баку на финал Лиги Европы (фото)

Встреча стартует в 22.00 мск.

Владелец «Челси» Роман Абрамович прилетел в Баку на финал Лиги Европы. Об этом сообщает Corrire sello Sport.

Напомним, сегодня, 29 мая, «синим» предстоит провести дерби с лондонским «Арсеналом».

Ранее сообщалось, что российский бизнесмен рассматривает вариант с продажей английского клуба.

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