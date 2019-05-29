Абрамович прибыл в Баку на финал Лиги Европы (фото)

Владелец «Челси» Роман Абрамович прилетел в Баку на финал Лиги Европы. Об этом сообщает Corrire sello Sport.
Напомним, сегодня, 29 мая, «синим» предстоит провести дерби с лондонским «Арсеналом».
Ранее сообщалось, что российский бизнесмен рассматривает вариант с продажей английского клуба.
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