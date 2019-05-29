Лопетеги может стать новым главным тренером «Севильи» Предыдущим местом его работы был «Реал».

Спортивный директор «Севильи» Мончи определился со своим кандидатом на пост главного тренера команды. По информации Marca, совету директоров клуба предложено сделать выбор в пользу Хулена Лопетеги. При этом окончательное решение в среду принято не было.

Ранее сообщалось, что на работу в «Севилье» также претендуют Руди Гарсия и Хави Грасия. Не исключалась возможность рассмотрения кандидатуры Эрнесто Вальверде в случае его отставки из «Барселоны».

Напомним, ранее Лопетеги тренировал «Реал Кастилью», юношескую и молодежную сборные Испании, «Порту», сборную Испании и «Реал».

Он был отправлен в отставку из национальной команды перед стартом чемпионата мира в России после того, как не предупредил руководством федерации о своих переговорах с «Реалом». А 29 октября Лопетеги уволили и в «Реале».

Добавим, что в прошлом сезоне «Севилья» заняла шестое место в примере.