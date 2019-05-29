Лопетеги может стать новым главным тренером «Севильи»

Спортивный директор «Севильи» Мончи определился со своим кандидатом на пост главного тренера команды. По информации Marca, совету директоров клуба предложено сделать выбор в пользу Хулена Лопетеги. При этом окончательное решение в среду принято не было.
Ранее сообщалось, что на работу в «Севилье» также претендуют Руди Гарсия и Хави Грасия. Не исключалась возможность рассмотрения кандидатуры Эрнесто Вальверде в случае его отставки из «Барселоны».
Напомним, ранее Лопетеги тренировал «Реал Кастилью», юношескую и молодежную сборные Испании, «Порту», сборную Испании и «Реал».
Он был отправлен в отставку из национальной команды перед стартом чемпионата мира в России после того, как не предупредил руководством федерации о своих переговорах с «Реалом». А 29 октября Лопетеги уволили и в «Реале».
Добавим, что в прошлом сезоне «Севилья» заняла шестое место в примере.
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