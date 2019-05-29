Конте хочет видеть Лукаку в «Интере» Итальянский специалист Антонио Конте, который является кандидатом на пост главного тренера «Интера», обозначил главные цели клуба в летнее трансферное окно.

Как сообщает Goal.com со ссылкой на ESPN, Конте постарается привезти в Милан нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, которого он пытался подписать, когда еще возглавлял «Челси».

Отмечается, что если переход бельгийского форварда не удастся осуществить, то Конте рассчитывает на переход в «Интер» боснийского нападающего «Ромы» Эдина Джеко.

Ожидается, что Конте в ближайшее время подпишет с «нерадзурри» контракт на три года с зарплатой в 12 миллионов евро за сезон.

Ранее сообщалось, что руководство «Интера» согласовало последние детали личного контракта с Джеко, действующее соглашение которого с «Ромой» рассчитано до конца сезона-2019/20, а стоимость на портале transfermarkt.com составляет в 23 миллиона евро.

Напомним, что Лукаку перешел в Манчестер Юнайтед» в июле 2017 года за 84,7 миллиона евро. С тех пор бельгиец провел за английский клуб 96 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 42 забитых мяча и 13 результативных передач. Действующий контракт форварда рассчитан до конца сезона 2021/22, а стоимость оценивается в 85 миллионов евро.