Магомед Адиев: Это трагедия, когда в стране умирают футбольные клубы

- Это трагедия, когда в стране умирают футбольные клубы. К этому все шло. Футболисты и тренерский штаб сделали от себя все зависящее на поле, теперь дело за руководством клуба, - приводит слова Адиева «РИА Новости».
Напомним, что по итогам сезона-2018/19 «Анжи» занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ и покинул российскую премьер-лигу. Позже стало известно, что команда не сможет выступить в ФНЛ в следующем сезоне.
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