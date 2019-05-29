Магомед Адиев: Это трагедия, когда в стране умирают футбольные клубы Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал информацию о том, что махачкалинский клуб не примет участия в первенстве ФНЛ на следующий сезон.

- Это трагедия, когда в стране умирают футбольные клубы. К этому все шло. Футболисты и тренерский штаб сделали от себя все зависящее на поле, теперь дело за руководством клуба, - приводит слова Адиева «РИА Новости».

Напомним, что по итогам сезона-2018/19 «Анжи» занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ и покинул российскую премьер-лигу. Позже стало известно, что команда не сможет выступить в ФНЛ в следующем сезоне.