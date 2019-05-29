Мане прокомментировал слухи о возможном трансфере в «Реал» Ранее сообщалось, что на его переходе настаивает главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан.

Форвард «Ливерпуля» Садио Мане отреагировал на информацию о возможном трансфере в мадридский «Реал».

«Слухи всегда были частью футбола, но для меня сейчас важен «Ливерпуль». Я счастлив в этой команде. Разумеется, всегда приятно слышать, что тобой интересуется «Реал».

Впереди один из главных матчей в истории клуба, поэтому давайте сосредоточимся на этом и постараемся одержать победу», – приводит слова нападающего Mirror.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел за «красных» 49 матчей, забил 26 голов и отдал 5 голевых передач.