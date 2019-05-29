Мане прокомментировал слухи о возможном трансфере в «Реал» - Советский спорт
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29 мая 2019 19:37ФутболГичунцев Артур

Мане прокомментировал слухи о возможном трансфере в «Реал»

Ранее сообщалось, что на его переходе настаивает главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан.

Форвард «Ливерпуля» Садио Мане отреагировал на информацию о возможном трансфере в мадридский «Реал».

«Слухи всегда были частью футбола, но для меня сейчас важен «Ливерпуль». Я счастлив в этой команде. Разумеется, всегда приятно слышать, что тобой интересуется «Реал».

Впереди один из главных матчей в истории клуба, поэтому давайте сосредоточимся на этом и постараемся одержать победу», – приводит слова нападающего Mirror.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел за «красных» 49 матчей, забил 26 голов и отдал 5 голевых передач.

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