Мане прокомментировал слухи о возможном трансфере в «Реал»

Форвард «Ливерпуля» Садио Мане отреагировал на информацию о возможном трансфере в мадридский «Реал».
«Слухи всегда были частью футбола, но для меня сейчас важен «Ливерпуль». Я счастлив в этой команде. Разумеется, всегда приятно слышать, что тобой интересуется «Реал».
Впереди один из главных матчей в истории клуба, поэтому давайте сосредоточимся на этом и постараемся одержать победу», – приводит слова нападающего Mirror.
В текущем сезоне 27-летний игрок провел за «красных» 49 матчей, забил 26 голов и отдал 5 голевых передач.
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