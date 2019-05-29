Сергей Кирьяков: Кто первый забьет, тот, скорее всего, и выиграет Лигу Европы

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков дал комментарий перед финалом Лиги Европы. Напомним, за трофей поспорят лондонские «Арсенал» и «Челси».
«Шансы команд абсолютно равны. Понятно, что во внутреннем чемпионате «Челси» находится выше «Арсенала», но по игре и уровню футболистов это равные команды. А там уж кому больше повезет. Кто первый забьет, тот, скорее всего, и победит. Фактор первого гола в финальных матчах очень важен. Надеюсь, команды не будут играть в закрытый футбол, а с первых минут станут действовать в атакующем ключе.
Помню те впечатления, которые оставили полуфинальные матчи Лиги Европы и особенно Лиги чемпионов, в которых команды продемонстрировали суперфутбол. Было много моментов, ударов по воротам. Наши ожидания должны сегодня оправдаться», – цитирует специалиста «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, что финал Лиги Европы между лондонскими «Челси» и «Арсеналом» пройдет в Баку. Встреча состоится 29 мая и начнется в 22:00 по московскому времени.
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