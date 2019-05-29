«Арсенал» заинтересовался полузащитником Гетце из «Боруссии» - Советский спорт
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29 мая 2019 19:47Футбол

«Арсенал» заинтересовался полузащитником Гетце из «Боруссии»

Руководство «Арсенала» внимательно следит за ситуацией вокруг полузащитника дортмундской «Боруссии» Марио Гетце.

Как сообщает Mirror, действующий контракт 26-летнего хавбека с немецким клубом рассчитан до лета 2020 года и «Боруссия» пока не сделала предложений о его продлении. Руководство «Арсенале» рассчитывают, что это поможет снизить цену на футболиста во время переговоров о его переходе.

По информации британского издания, главный тренер «канониров» Унаи Эмери получит на летние трансферы порядка 45 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться в случае победы «Арсенала» в Лиге Европы и, как следствие, выхода команды в групповой этап Лиги чемпионов.

Добавим, что Гетце в текущем сезоне провел 34 матча в составе «Боруссии» и записал на свой счет семь голов и семь результативных передач.

Напомним, что полузащитник вернулся в «Боруссию» летом 2016 года из «Баварии» за 22 миллиона евро. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

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