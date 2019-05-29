Александр Мостовой: Шансы на победу в Лиге Европы у «Арсенала» и «Челси» равные

– За кого буду болеть в финале Лиги Европы? Я думаю, определюсь ближе к матчу. На данный момент у меня нет симпатий ни к той, ни к другой команде. Это два английских богатых клуба, которые заслужили выход в финал. Думаю, шансы у них равные, пятьдесят на пятьдесят. Это я говорил, еще когда они вышли в финал. Здесь фаворита нет.
Удивляет ли тот факт, что в двух финалах еврокубков будут играть только английские клубы? Нет. Не могу сказать, что английская лига сейчас выше, чем остальные. Многие заблуждаются на этот счет. Люди думают, если в финал попали четыре команды из одной страны, значит, там сильный чемпионат. Тогда, значит, раньше английская лига была слабая, потому что лет пятнадцать клубы никуда не выходили? Так тоже нельзя сказать.
Есть четыре лиги, которые действительно являются лучшими. Но никто не скажет, что французская лига слабая, особенно те, кто сталкивался с французскими командами. Французы – чемпионы мира, на всякий случай, – приводит слова Мостового «Евро-футбол.ру».
Напомним, что финал Лиги Европы между лондонскими «Челси» и «Арсеналом» пройдет в Баку. Встреча состоится 29 мая и начнется в 22:00 по московскому времени.
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