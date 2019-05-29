Гендиректор «Анжи»: Дюков заинтересован в сохранении нашего клуба - Советский спорт
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29 мая 2019 20:53ФутболГичунцев Артур

Гендиректор «Анжи»: Дюков заинтересован в сохранении нашего клуба

В минувшем сезоне команда заняла 15-е место в таблице и покинула РПЛ.

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов рассказал о планах руководства на ближайшее время, отметив, что махачкалинский клуб получит необходимую поддержку от РФС.

«Сегодня был последний день подачи документов в апелляционную комиссию. Необходимые документы мы предоставить, к сожалению, не смогли. Это, в первую очередь, документы, отражающие погашение имеющихся задолженностей и финансовые гарантии на новый сезон.

Финансовая ситуация на сегодняшний день не изменилась, соответственно, нам нечего было предоставить комиссии и не имело смысла обжаловать первоначальное ее решение. Теперь мы сосредоточимся на подготовке к внештатной процедуре лицензирования для участия в первенстве ПФЛ. Это вполне реально в нашей ситуации, так как необходимый для второй лиги бюджет гораздо меньше.

Кроме того, нам нужно подготовить дорожную карту – план погашения имеющихся просроченных задолженностей на ближайшие один-два года. Заявиться в ПФЛ по внештатной процедуре мы можем до 18 июня.

Мы рассчитываем на помощь и содействие в этом вопросе и со стороны руководства РФС. Лично Александр Валерьевич Дюков проявил заинтересованность в сохранении «Анжи», а, значит, мы обязаны цепляться за любую возможность сохранить профессиональный статус клуба.

В подобных ситуациях многие спешат закрыть клуб и объявить о банкротстве, уйдя таким образом от долгов. Мы же действительно хотим свои долги погасить и рассчитаться с нашими футболистами», – приводит слова Агарагимова Sport24.ru.

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