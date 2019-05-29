Финал Лиги Европы. «Челси» – «Арсенал». Стартовые составы

Пресс-служба УЕФА опубликовала стартовые составы «Челси» и лондонского «Арсенала» на финал Лиги Европы.
«Челси»: Кепа, Эмерсон, Давид Луиз, Кристенсен, Аспиликуэта, Ковачич, Жоржиньо, Канте, Азар, Педро, Жиру.
«Арсенал»: Чех, Сократис, Косельни, Монреаль, Мейтленд-Найлз, Колашинац, Торрейра, Джака, Озил, Ляказетт, Обамеянг.
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