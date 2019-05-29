Игрокам «Ювентуса» сообщили, что Сарри будет следующим главным тренером клуба Президент «Челси» Брюс Бак встретился с коллегой из «Ювентуса» Андреа Аньелли в отеле, где остановился лондонский клуб перед в финалом Лиги Европы в Баку.

Как сообщает Tuttosport, встреча была посвящена обсуждению будущего главного тренера «Челси» Маурицио Сарри. Итальянский специалист является главным кандидатом на пост наставника «Ювентуса», который он сможет возглавить сразу после финала Лиги Европы с «Арсеналом».

Как отмечает издание, руководство туринского клуба до такой степени уверено в том, что Сарри вернется летом в Италию, что уже сообщило эту информацию игрокам команды.

Напомним, что «Челси» потребовал от итальянского клуба 5 миллионов фунтов за расторжение контракта с Сарри, а издание Sportsmail во вторник вечером сообщило, что уход Сарри подтолкнет лондонский клуб ускорить рассмотрение своих планов сделать Фрэнка Лэмпарда будущим менеджером клуба.

Добавим, что финал Лиги Европы пройдет в Баку 25 мая. «Советский спорт» проведет прямую текстовую трансляцию этой встречи.