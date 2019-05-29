Мэйтленд-Найлс – единственный англичанин в стартовых составах «Челси» и «Арсенала» - Советский спорт
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29 мая 2019 22:01ФутболЗибрак Артем

Мэйтленд-Найлс – единственный англичанин в стартовых составах «Челси» и «Арсенала»

Финал Лиги Европы с участием двух английских клубов начался в Баку в 22:00 мск.

«Челси» и «Арсенал» представили стартовые составы на финал Лиги Европы сезона-2018/19. Среди 22 футболистов двух лондонских клубов, которые начали эту встречу, нашлось место только одному местному футболисту – «канониру» Эйнсли Мэйтленд-Найлсу.

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