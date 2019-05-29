Лунев рассказал, кого будет поддерживать в финале Лиги Европы

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев высказался перед финалом Лиги Европы.
«В Лиге Европы, наверное, за «Челси». С одной стороны, хотелось бы серию пенальти. С другой – хотел бы, чтобы Петр Чех, для которого этот матч последний, выиграл. Но и за «Челси» вроде бы как переживаю. Даже не знаю…» – сказал Лунев для Sport24.ru.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию поединка.
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