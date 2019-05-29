«Челси» – «Арсенал». Педро забил второй мяч (видео)

Финал Лиги Европы. «Челси» – «Арсенал» – 4:1. ОнлайнСледите за матчем вместе с «Советским спортом». Кононова в межсезонье не меняют. Федун опять проигнорировал мнение фанатовСовет директоров «Спартака» решился на кардинальные перемены только в административном блоке. Строительство новой команды доверено Кононову. Владимир Юрзинов-младший: У финнов был не автобус, а комбайн!Заслуженный тренер России, семь лет проработавший в Финляндии и выигрывавший серебряные медали местной лиги, поделился мнением об удивительном успехе сборной Суоми на ЧМ-2019. Экспертиза «Советского спорта». Василевскому – красный дипломОценки игрокам российской сборной на прошедшем в Словакии чемпионате мира. На трибуне становится тише. 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