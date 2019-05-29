«Челси» – «Арсенал». Азар реализовал пенальти – 3:0 (видео)

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Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. У Победы имя – Ника! Вероника Кудерметова вышла в третий круг «Ролан Гарроса»В основную сетку Открытого чемпионата Франции попали 15 россиян. Во второй круг пробилось шестеро. В среду на корты «Ролан Гарроса» вышли две наших теннисистки. И в следующий раунд попала лишь одна. Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года? Исчерпывающая информация: человек-скандал Игорь Денисов завершил карьеруОдин из лучших опорных полузащитников России последних полутора десятков лет Игорь Денисов чаще попадал на первые полосы газет из-за скандалов, чем после подвигов. На трибуне становится тише. 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