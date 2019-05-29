«Челси» – «Арсенал». Азар оформил дубль (видео) - Советский спорт
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29 мая 2019 23:30Футбол

«Челси» – «Арсенал». Азар оформил дубль

В эти минуты на Олимпийском стадионе в Баку (Азербайджан) проходит финал Лиги Европы сезона-2018/19 между лондонскими «Челси» и «Арсеналом».

На 72-й минуте бельгийский полузащитник «Челси» Эден Азар оформил дубль, сделав счет 4:1. Ассистировал ему Оливье Жиру.

Текстовая трансляция встречи ЗДЕСЬ.

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