Пауло Дибала: Не сравниваю Месси и Роналду, а наслаждаюсь ими - Советский спорт
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29 мая 2019 23:39ФутболГичунцев Артур

Пауло Дибала: Не сравниваю Месси и Роналду, а наслаждаюсь ими

Форвард выступает с Месси в сборной Аргентины, а с Роналду – в «Ювентусе».

Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала рассказал о своем отношении к Лионелю Месси и Криштиану Роналду.

«Мне нравится играть с Месси и Роналду. Это невероятные футболисты. У каждого из них свои сильные стороны, но я предпочитаю не сравнивать их, а просто наслаждаться ими», – приводит слова Дибалы FOX Sports.

Ранее стало известно, что нападающий хочет покинуть «Ювентус». По информации СМИ, он недоволен тем, что из-за Роналду ему пришлось сменить позицию на поле.

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