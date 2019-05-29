«Челси» разгромил «Арсенал» и во второй раз стал победителем Лиги Европы

Встреча прошла в среду, 29 мая, на стадионе «Олимпийский» в Баку (Азербайджан). Дублем в составе «Челси» отметился Эден Азар (65-я и 72-я минуты), еще по голу на свой счет записали Оливье Жиру (49) и Педро Родригес (60). У «Арсенала» отличился Алекс Ивоби (69).

Таким образом, «Челси», второй раз сыгравший в финале Лиги Европы, во второй раз стал победителем турнира. Ранее команда добилась успеха в 2013 году.

Лига Европы

Финал

«Челси» – «Арсенал» – 4:1 (0:0)

Голы: Жиру, 49; Педро, 60; Азар, 65 (пен.), 72 – Ивоби, 69

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Давид Луис, Кристенсен, Эмерсон, Канте, Ковачич (Баркли, 76), Жоржиньо, Педро (Виллиан, 71), Жиру, Азар (Дзаппакоста, 89)

«Арсенал»: Чех, Папастатопулос, Косельни, Монреаль (Гендузи, 66), Мэйтленд-Найлс, Торрейра (Ивоби, 67), Джака, Колашинац, Озил (Уиллкок, 78), Ляказетт, Обамеянг

Предупреждения: Педро, 56. Кристенсен, 68

Судья: Рокки (Италия)