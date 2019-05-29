Сарри стал самым возрастным тренером, выигравшим Лигу Европы

Для наставника «Челси» Маурицио Сарри это первый крупный трофей в тренерской карьере. Итальянский специалист стал самым возрастным тренером, добившимся победы в Лиге Европы (60 лет и 139 дней). Ранее это достижение принадлежало Жозе Моуринью (54 года и 118 дней), выигравшим европейский турнир с «Манчестер Юнайтед» в 2017 году.

Ранее сообщалось, что в услугах Сарри заинтересован «Ювентус», которому придется заплатить 5 миллионов фунтов за расторжение контракта между специалистом и «Челси».