Сарри стал самым возрастным тренером, выигравшим Лигу Европы - Советский спорт
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29 мая 2019 23:51Футбол

Сарри стал самым возрастным тренером, выигравшим Лигу Европы

В среду, 29 мая, «Челси» разгромил «Арсенал» в финале Лиги Европы со счетом 4:1.

Для наставника «Челси» Маурицио Сарри это первый крупный трофей в тренерской карьере. Итальянский специалист стал самым возрастным тренером, добившимся победы в Лиге Европы (60 лет и 139 дней). Ранее это достижение принадлежало Жозе Моуринью (54 года и 118 дней), выигравшим европейский турнир с «Манчестер Юнайтед» в 2017 году.

Ранее сообщалось, что в услугах Сарри заинтересован «Ювентус», которому придется заплатить 5 миллионов фунтов за расторжение контракта между специалистом и «Челси».

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