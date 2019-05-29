Жиру стал лучшим бомбардиром Лиги Европы в сезоне-2018/19

Сегодня, 29 мая, «Челси» разгромил лондонский «Арсенал» в финале Лиги Европы – 4:1.

В составе «синих» отличился французский форвард Оливье Жиру.

Таким образом, 32-летний игрок в 11-й раз поразил ворота соперника в рамках этого турнира и стал лучшим бомбардиром по итогам минувшего сезона. Он провел 14 матчей.

Вторую и третью позицию поделили Лука Йович из «Айнтрахта» и Виссам Бен Йеддер из «Севильи». У обоих по 10 голов.