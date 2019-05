«Арсенал» стал первым клубом с 2006 года, пропустившим четыре мяча в финале ЛЕ/КУ

Победу в этой встрече праздновали футболисты «Челси» - 4:1.

Как сообщает OptaJoe, «Арсенал» стал первой командой, пропустившей четыре мяча в финале Лиги Европы с сезона 2005/06, когда в финальном матче Кубка УЕФА «Мидлсбро» уступил «Севилье» со счетом 0:4.

Добавим, что это победа стала второй для «Челси» в рамках розыгрыша турнира и первой в тренерской карьере итальянского наставника «синих» Маурицио Сарри.

