«Арсенал» стал первым клубом с 2006 года, пропустившим четыре мяча в финале ЛЕ/КУ - Советский спорт
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29 мая 2019 23:58Футбол

«Арсенал» стал первым клубом с 2006 года, пропустившим четыре мяча в финале ЛЕ/КУ

В среду, 29 мая, состоялся финальный матч Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом».

Победу в этой встрече праздновали футболисты «Челси» - 4:1.

Как сообщает OptaJoe, «Арсенал» стал первой командой, пропустившей четыре мяча в финале Лиги Европы с сезона 2005/06, когда в финальном матче Кубка УЕФА «Мидлсбро» уступил «Севилье» со счетом 0:4.

Добавим, что это победа стала второй для «Челси» в рамках розыгрыша турнира и первой в тренерской карьере итальянского наставника «синих» Маурицио Сарри.

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