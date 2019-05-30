Сарри стал первым итальянским тренером-победителем КУ/ЛЕ с 1999 года

Главный тренер Маурицио Сарри стал первым с 1999 года итальянским специалистом, одержавшим победу в Кубке УЕФА/Лиге Европы.
Напомним, что в розыгрыше Кубка УЕФА 1998/99 года «Парма» под руководством Альберто Малезани одержала победу в финале над «Марселем» (3:0).
Отметим, что для Сарри, который стал самым возрастным тренером-победителем Лиги Европы, это первый трофей в карьере.
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