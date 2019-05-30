Азар сообщил об уходе из «Челси» Бельгиец выступал за лондонский клуб с 2012 года.

Полузащитник «Челси» Эден Азар подтвердил слухи об уходе из команды в летнее межсезонье.

Бельгиец заявил об этом после победы над «Арсеналом» в финале Лиги Европы (4:1), где он оформил дубль.

«Да, думаю, это прощание. Я долгое время мечтал играть в АПЛ, и делал это на протяжении семи лет. Футбол просто непредсказуем», – цитирует бельгийца ВВС.

Ранее сообщалось, что хавбек согласовал условия личного контракта с мадридским «Реалом». Он принял предложение «сливочных», поскольку мечтал поработать с Зинедином Зиданом. Ожидается, что сумма трансфера составит 130 млн евро.

В минувшем сезоне 27-летний Азар отыграл во всех турнирах 51 матч, забил 19 голов и отдал 16 голевых передач.

Добавим, что за 7 лет он дважды выигрывал АПЛ, однажды Кубок страны, а также один Кубок английской лиги и две Лиги Европы.