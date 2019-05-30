Азар сообщил об уходе из «Челси»

Полузащитник «Челси» Эден Азар подтвердил слухи об уходе из команды в летнее межсезонье.
Бельгиец заявил об этом после победы над «Арсеналом» в финале Лиги Европы (4:1), где он оформил дубль.
«Да, думаю, это прощание. Я долгое время мечтал играть в АПЛ, и делал это на протяжении семи лет. Футбол просто непредсказуем», – цитирует бельгийца ВВС.
Ранее сообщалось, что хавбек согласовал условия личного контракта с мадридским «Реалом». Он принял предложение «сливочных», поскольку мечтал поработать с Зинедином Зиданом. Ожидается, что сумма трансфера составит 130 млн евро.
В минувшем сезоне 27-летний Азар отыграл во всех турнирах 51 матч, забил 19 голов и отдал 16 голевых передач.
Добавим, что за 7 лет он дважды выигрывал АПЛ, однажды Кубок страны, а также один Кубок английской лиги и две Лиги Европы.
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