Сарри одержал 39 побед, чаще в первом сезоне с «Челси» побеждал только Моуринью

Как сообщает OptaJoe, единственным менеджером, одержавшим больше побед в своем первом сезоне с «Челси», был Жозе Моуринью – 42 (2004/05).
Напомним, что «Челси» второй раз в своей истории выиграл Лигу Европы, ранее команда выигрывала трофей в 2013 году. Отметим, что по ходу розыгрыша «Челси» не потерпел ни одного поражения, одержав 12 побед и 3 раза сыграв вничью.
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