Сарри одержал 39 побед, чаще в первом сезоне с «Челси» побеждал только Моуринью

Как сообщает OptaJoe, единственным менеджером, одержавшим больше побед в своем первом сезоне с «Челси», был Жозе Моуринью – 42 (2004/05).

Напомним, что «Челси» второй раз в своей истории выиграл Лигу Европы, ранее команда выигрывала трофей в 2013 году. Отметим, что по ходу розыгрыша «Челси» не потерпел ни одного поражения, одержав 12 побед и 3 раза сыграв вничью.

39 - Maurizio Sarri won 39 matches in all competitions for Chelsea this season - the only manager to ever win more in his first season in charge of Chelsea was José Mourinho in the 2004-05 (42 wins). Special. pic.twitter.com/7ptpNog0RC