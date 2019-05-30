Эмери потерпел первое поражение в финале Лиги Европы

Для главного тренера «канониров» Унаи Эмери это поражение стало первым в финалах Лиги Европы. Ранее на счету испанского специалиста значились три победы с «Севильей» (сезоны-2013/14, 2014/15 и 2015/16).
Добавим, что проиграв в финальном матче «Арсенал» лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. Таким образом, лондонский клуб третий год подряд пропустит розыгрыш главного клубного европейского турнира.
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