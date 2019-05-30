Эмери потерпел первое поражение в финале Лиги Европы - Советский спорт
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30 мая 2019 00:39Футбол

Эмери потерпел первое поражение в финале Лиги Европы

В среду, 29 мая, «Арсенал» крупно уступил в финальной встрече Лиги Европы «Челси» (1:4).

Для главного тренера «канониров» Унаи Эмери это поражение стало первым в финалах Лиги Европы. Ранее на счету испанского специалиста значились три победы с «Севильей» (сезоны-2013/14, 2014/15 и 2015/16).

Добавим, что проиграв в финальном матче «Арсенал» лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. Таким образом, лондонский клуб третий год подряд пропустит розыгрыш главного клубного европейского турнира.

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