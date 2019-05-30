Петр Чех: Могу оглянуться назад без сожалений - Советский спорт
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30 мая 2019 01:19Футбол

Петр Чех: Могу оглянуться назад без сожалений

Голкипер «Арсенала» Петр Чех прокомментировал поражение команды от «Челси» (1:4) в финальном матче Лиги Европы.

- Я горжусь собой, горжусь тем, как играл сегодня. Когда ты проводишь свой последний матч в карьере, испытываешь огромное давление, а вокруг появляются различные спекуляции.

Я обязан был сыграть и должен сказать, что сделал все возможное. Теперь могу оглянуться назад без сожалений, за исключением того факта, что мы усердно работали весь год, но закончили ни с чем. Эта команда не заслужила подобного.

Легко сказать, что мы остались без трофеев, однако могу заверить, что проделанная в этом сезоне работа означает, что в следующем сезоне эта команда будет намного сильнее, - приводит слова Чеха BBC.

Напомним, что прошедший в среду, 29 мая, финальный матч Лиги Европы стал последним официальным матчем в карьере Петра Чеха.

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