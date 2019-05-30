Маурицио Сарри: Этот трофей очень важен для «Челси» Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал победу команды в Лиге Европы.

- Я действительно очень рад. Этот трофей очень важен для клуба. Мы чувствовали, что заслуживаем победы. В январе и феврале у нас были сложности, но мы справились с ситуацией, хотя в премьер-лиге сделать это сложно. В итоге мы завоевали путевку в Лигу чемпионов, - приводит слова Сарри пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в финале турнира «Челси» переиграл «Арсенал» (4:1) и второй раз в своей истории выиграл Лигу Европы. Отметим, что для Сарри это первый крупный успех в тренерской карьере.