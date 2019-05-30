Маурицио Сарри: Я заслуживаю того, чтобы остаться, но моего мнения недостаточно Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри после победы в Лиге Европы рассказал о своем будущем в английском клубе.

- Надо поговорить с руководством клуба и понять, что я могу сделать для «Челси» и что «Челси» может сделать для меня. Мне нравится работать в премьер-лиге, я счастлив в «Челси», но в конце каждого сезона необходимо все обсудить. Мне кажется, я заслуживаю того, чтобы остаться в «Челси». Но одного моего мнения тут недостаточно, - приводит слова Сарри пресс-служба УЕФА.

Ранее сообщалось, что Сарри на следующий сезон может возглавить «Ювентус», который остался без главного тренера после ухода Массимилиано Аллегри. Отмечалось, что «Челси» не будет возражать против ухода итальянского специалиста, если получит компенсацию за разрыв соглашения с Сарри в размере 5 миллионов фунтов.