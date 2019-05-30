Эден Азар – о своем будущем: Вы все узнаете через пару дней - Советский спорт
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30 мая 2019 01:55ФутболГичунцев Артур

Эден Азар – о своем будущем: Вы все узнаете через пару дней

Ранее сообщалось, что бельгиец договорился о переходе в «Реал».

Полузащитник «Челси» Эден Азар после победы над лондонским «Арсеналом» в финале Лиги Европы (4:1) ответил на вопрос о своем будущем.

«Вы все узнаете через пару дней», – заявил хавбек корреспонденту УЕФА.

В минувшем сезоне 27-летний футболист отыграл во всех турнирах 51 матч, забил 19 голов и отдал 16 голевых передач.

Добавим, что за 7 лет хавбек дважды выигрывал АПЛ, однажды Кубок страны, а также один Кубок английской лиги и две Лиги Европы.

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