Эден Азар – о своем будущем: Вы все узнаете через пару дней

Победа «Челси» в Баку выгодна «Краснодару» и Кудряшову 1 июня определится окончательный состав участников Лиги чемпионов и Лиги Европы следующего сезона. Для России в ближайшие три дня решится многое. Объясняем весь расклад.

Экспертиза «Советского спорта». Василевскому – красный диплом Оценки игрокам российской сборной на прошедшем в Словакии чемпионате мира.

«Овечкин мог бы стать великим фигуристом» Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».

Владимир Юрзинов-младший: У финнов был не автобус, а комбайн! Заслуженный тренер России, семь лет проработавший в Финляндии и выигрывавший серебряные медали местной лиги, поделился мнением об удивительном успехе сборной Суоми на ЧМ-2019.

Буря в полупустыне. «Челси» выиграл финал на пустой арене в Баку (видео) Перед отъездом в мадридский «Реал» Эден Азар поучаствовал в трех голах «Челси» из четырех и помог разгромить «канониров» в финале Лиги Европы.

У Победы имя – Ника! Вероника Кудерметова вышла в третий круг «Ролан Гарроса» В основную сетку Открытого чемпионата Франции попали 15 россиян. Во второй круг пробилось шестеро. В среду на корты «Ролан Гарроса» вышли две наших теннисистки. И в следующий раунд попала лишь одна.

«Нашей сборной надо посмотреть на финнов…» Как закрывали сезон в КХЛ КХЛ закрыла 11-й сезон. В пафосной Барвихе в День пограничника было весело и интересно.

Тарасенко начал с поражения. Первый матч финала Кубка Стэнли получился очень крутым Тарасенко начал с поражения. Первый матч финала Кубка Стэнли получился очень крутым.

Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это? Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.

5:0 и чумовой нокаут! Россияне триумфально стартовали во втором сезоне PFL (видео) В ночь на пятницу в Юниондэйле (США) прошел второй этап регулярного сезона чемпионата PFL – американской лиги смешанных единоборств, которая заметно отличается от других промоушенов.

ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезонья Первые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

«Слован» ушел из КХЛ. Итоги собрания руководителей клубов лиги Перед вечером закрытия 12-го сезона КХЛ ее президент Дмитрий Чернышенко ответил на вопросы журналистов.