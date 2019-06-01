«Тоттенхэм» - «Ливерпуль». Ориги удвоил преимущество мерсисайдев - Советский спорт
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01 июня 2019 23:52Футбол

«Тоттенхэм» - «Ливерпуль». Ориги удвоил преимущество мерсисайдев

В субботу на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде проходит финальный матч Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

На данный момент завершается второй тайм встречи, счет 2:0 в пользу «Ливерпуля». Счет на 2-й минуте встречи открыл нападающий Мохамед Салах, реализовавший 11-метровый удар. На 87-й минуте преимущество своей команды удвоил форвард Дивок Ориги.

Отметим, что для нападающего это третий гол в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, ранее Ориги отличился дублем в ответном матче ½ финала против «Барселоны» (0:4)

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